Aberdeen Burger Battle - Aberdeen

Jan 15, 2026 - Mar 1, 2026

Local restaurants compete for title of best burger during the Aberdeen Burger Battle, which runs January 15 - March 1, 2026.


Location:   Various Locations
Map:   2009 Eagle Street, Aberdeen, SD 57401
Phone:   (605) 225-2860
Email:   info@aberdeen-chamber.com
Website:   https://aberdeen-chamber.com/events-programs/aberdeen-burger-battle/

