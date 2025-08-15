Central States Fair - Rapid City
Aug 15, 2025 - Aug 24, 2025
Entertainment, kids’ activities, egg education, rodeos, carnival and vendors.
|Location:
|Central States Fairgrounds Event Center
|Map:
|800 San Francisco St., Rapid City, SD 57701
|Phone:
|605-335-3861
|Email:
|info@blackhillsstockshow.com
|Website:
|http://www.centralstatesfair.com/
All Dates:
Aug 15, 2025 - Aug 24, 2025
You Might Also Like:
Submit your event
Do you know of an upcoming festival, performance, fundraiser, competition or centennial? Share it with others in our South Dakota Magazine online calendar.