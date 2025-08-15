Central States Fair - Rapid City

Aug 15, 2025 - Aug 24, 2025

Entertainment, kids’ activities, egg education, rodeos, carnival and vendors.


Location:   Central States Fairgrounds Event Center
Map:   800 San Francisco St., Rapid City, SD 57701
Phone:   605-335-3861
Email:   info@blackhillsstockshow.com
Website:   http://www.centralstatesfair.com/

All Dates:
