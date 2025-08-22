Fall River Hot Air Balloon Festival - Hot Springs

Aug 22, 2025 - Aug 24, 2025

Balloon launches, cemetery walk, kids’ activities, live music, and vendors.


Location:   Hot Springs Municipal Airport
Map:   27858 U.S. 385, Hot Springs, SD 57747
Phone:   605-745-4140
Email:   hschamber@gwtc.net
Website:   http://www.hotsprings-sd.com

All Dates:
Hot Springs Municipal Airport
Hot Springs Municipal Airport 27858 U.S. 385, Hot Springs, SD 57747

