Fall River Hot Air Balloon Festival - Hot Springs
Aug 22, 2025 - Aug 24, 2025
Balloon launches, cemetery walk, kids’ activities, live music, and vendors.
|Location:
|Hot Springs Municipal Airport
|Map:
|27858 U.S. 385, Hot Springs, SD 57747
|Phone:
|605-745-4140
|Email:
|hschamber@gwtc.net
|Website:
|http://www.hotsprings-sd.com
All Dates:
