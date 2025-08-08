Fur Trader Days - Geddes
Aug 8, 2025 - Aug 10, 2025
Parade, vendors, bean-bag tournament, petting zoo, tractor pull, walk/run and kids' activities.
|Location:
|Main Street
|Map:
|Geddes, SD 57342
|Phone:
|605-680-4028
|Email:
|geddescity@midstatesd.net
|Website:
|http://www.geddessd.org
All Dates:
