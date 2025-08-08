Fur Trader Days - Geddes

Aug 8, 2025 - Aug 10, 2025

 

Parade, vendors, bean-bag tournament, petting zoo, tractor pull, walk/run and kids' activities.


Location:   Main Street
Map:   Geddes, SD 57342
Phone:   605-680-4028
Email:   geddescity@midstatesd.net
Website:   http://www.geddessd.org

