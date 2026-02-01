Monarch Member Appreciation Day - Sioux Falls
Feb 21, 2026
Join us on Saturday, February 21 at Butterfly House & Aquarium (BHA) for a special day dedicated to our valued Monarch members!
*Must have Monarch membership to attend.
|Location:
|Butterfly House & Aquarium
|Map:
|4320 S Oxbow Ave, Sioux Falls, SD 57106
|Phone:
|605-344-9466
All Dates:
Feb 21, 2026
You Might Also Like:
Submit your event
Do you know of an upcoming festival, performance, fundraiser, competition or centennial? Share it with others in our South Dakota Magazine online calendar.