Olde Tyme Christmas Parade - Hill City
Nov 28, 2025
Lighted Christmas parade.
|Location:
|Downtown Hill City
|Map:
|Hill City, SD 57745
|Phone:
|605-574-2368
All Dates:
Nov 28, 2025
Olde Tyme Christmas Parade - Hill City
Lighted Christmas parade.
Downtown Hill City
Downtown Hill City 57745 Hill City, SD 57745
You Might Also Like:
Submit your event
Do you know of an upcoming festival, performance, fundraiser, competition or centennial? Share it with others in our South Dakota Magazine online calendar.