Rocky Wednesday - Pierre
Nov 5, 2025 2:00 pm - 4:00 pm
Included with admission; See and touch local rocks and enjoy take-home goodies! Topic may vary.
|Location:
|South Dakota Discovery Center
|Map:
|805 W Sioux Ave, Pierre, SD 57501
|Phone:
|6052248295
|Email:
|info@sd-discovery.org
|Website:
|https://mms.sd-discovery.org/Calendar/moreinfo.php?eventid=148099
All Dates:
