Turner County Fair - Parker

Aug 11, 2025 - Aug 14, 2025

Barbecue, music, rodeo, 4-H livestock shows, demolition derby, car races, iLead program, live entertainment, pie contest and carnival.


Location:   Turner County Fairgrounds
Map:   680 East Second St, Parker, SD
Phone:   605-297-4428
Email:   fairmail@turnercountyfair.com
Website:   http://www.turnercountyfair.com/

All Dates:
