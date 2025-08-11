Turner County Fair - Parker
Aug 11, 2025 - Aug 14, 2025
Barbecue, music, rodeo, 4-H livestock shows, demolition derby, car races, iLead program, live entertainment, pie contest and carnival.
|Location:
|Turner County Fairgrounds
|Map:
|680 East Second St, Parker, SD
|Phone:
|605-297-4428
|Email:
|fairmail@turnercountyfair.com
|Website:
|http://www.turnercountyfair.com/
All Dates:
Aug 11, 2025 - Aug 14, 2025
