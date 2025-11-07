United States v. Sioux Nations of Indians Revisited: Justice, Reconciliation and Land Return - Yankton
Nov 7, 2025 12:00 pm - 1:00 pm
Discussion by Frank Pommersheim.
|Location:
|Mead Building
|Map:
|82 Mickelson Dr, Yankton, SD 57078
|Phone:
|605-665-3898
|Email:
|events@meadbuilding.org
|Website:
|http://www.meadbuilding.org
All Dates:
