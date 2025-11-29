USD Men's Basketball vs Air Force Academy - Rapid City

Nov 29, 2025

Basketball. 


Location:   The Monument Summit Arena
Map:   444 N Mt Rushmore Rd, Rapid City, SD 57701
Phone:   605-394-4115

All Dates:
Nov 29, 2025

Basketball. 
The Monument Summit Arena
The Monument Summit Arena 57701 444 N Mt Rushmore Rd, Rapid City, SD 57701

Search All Events By Day

November (2025)
« October
December »
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Submit your event

Do you know of an upcoming festival, performance, fundraiser, competition or centennial? Share it with others in our South Dakota Magazine online calendar.

Click here to submit your event!

$29

for 1 Year

Subscribe Today

  
Web Design by Buildable